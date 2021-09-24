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Çevre Koruma Ekipleri Kenti Haşerelere ve Virüslere Karşı Koruyor

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Çevre Koruma Ekipleri Kenti Haşerelere ve Virüslere Karşı Koruyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin genelinde yürüttüğü başarılı ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetleri ile kenti hem haşerelerden hem de hastalığa neden olabilecek bakteri ve virüslerden koruyor.

MERSİN (Habermetre) - Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin genelinde yürüttüğü başarılı ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetleri ile kenti hem haşerelerden hem de hastalığa neden olabilecek bakteri ve virüslerden koruyor.

Mersin'de haşere ile etkin mücadele

Haşeresiz bir Mersin için ilaçlama alanında yürütülen titiz çalışmalarla vatandaşların her mevsimi rahat geçirmesi için aralıksız çalışan ekipler, merkezle birlikte 13 ilçede rutin bir şekilde dere ve dere yatağı, rögar, kanalizasyonlar, su birikintileri, apartman bodrum katları, su kanalları gibi alanlarda haşere ile mücadele ediyor.

Mevsim geçişleri ve değişen sıcaklıklara bağlı olarak ortaya çıkan sivrisinek, karasinek, larva, uçkun, mucuk, yakağan, çayır sineği gibi haşere ve hamam böceği gibi canlı türlerine ve üremelere karşı sürekli mücadele halinde olan ekipler, 2020 yılının Mart ayından bu yana 18 ayda toplam 1 milyon 912 bin 220 kez ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

18 ayda 78 bin 200 kez dezenfeksiyon uygulaması yapıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı dezenfeksiyon ekibi, salgının Türkiye'de görüldüğü 2020 yılının Mart ayından bu yana büyük bir özveri ile yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları ile kenti virüs ve bakterilere karşı koruyor. Ekipler, 18 ay boyunca her gün yüzlerce kişinin kullandığı yaya üst geçitlerini, ATM'leri, otobüs duraklarını, çocuk oyun alanlarını, parklar ve spor alanlarını halk sağlığını korumak amacıyla titizlikle dezenfekte ediyor. Kent genelinde 126 araç, 92 adet ULV, 37 adet holder, 40 adet atomizer ve 14 adet mistblower gibi teknik ekipmanlar ile gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gece-gündüz yapan ekipler, 18 ayda 78 bin 220 kez dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24. 9. 2021 08: 24: 36

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Haber: Çevre Koruma Ekipleri Kenti Haşerelere ve Virüslere Karşı Koruyor - Haberler
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