Çevre Koordinatörü Faik Işım: Zamanda bir sorun yok, sorun zamanı yaşayanlarda

01.11.2019 10:22

Çocukların eğitilmesi gerektiğini söyleyen Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü Koordinatörü Faik Işım, "Çocuklara bilgi yüklemek zorundasınız. Bilgilendirmezseniz canavarlaşıyorlar. Sonra da yakınmaya başlıyorsunuz ve zamane çocukları diyorsunuz. Zamanda bir sorun yok, sorun zamanı yaşayanlarda. Şehirlileşmediğimiz sürece ne rahat edebiliriz de ne huzurlu yaşayabiliriz" dedi.

Çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak için her yıl düzenli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde Bağcılar Belediyesi'nce verilen Çevre Eğitim Seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Arif Nihat Asya İlkokulu'nda düzenlenen programa veliler yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü Koordinatörü Faik Işım, "Bağcılar'da bir sürü park ve nostalji bahçesi var. Ama ne yazık ki çoğumuz buraları kullanmayı bilmiyoruz ve kirli bırakıyoruz. Bazı insanlar ise yol ortasında arabasını yıkıyor. Adam kendi arabasını temizlerken etrafını kirletiyor ve çevreyi de rahatsız ediyor. Şehir kültürü yok ortak aşama kültürü yok. Her şeyden önce temel değerlerimize bağlı, komşuluk hukukunu bilen, hakça yaşayan kişiler olmalıyız. Beraber yaşamanın kuralları var bunlara riayet etmeliyiz. Yaşadığımız yere, sokağımıza, caddemize, parkımıza, ağacımıza, çiçeğimize sahip çıkalım" dedi.

Şehirlileşmediğimiz sürece ne rahat edebiliriz de ne huzurlu yaşayabiliriz

Geleceğe temiz ve yaşanılır bir çevre bırakmak için çocukların bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Işım, şunları söyledi: "Çocuklara bilgi yüklemek zorundasınız. Bilgilendirmezseniz canavarlaşıyorlar. Sonra da yakınmaya başlıyorsunuz ve zamane çocukları diyorsunuz. Zamanda bir sorun yok, sorun zamanı yaşayanlarda. Şehirlileşmediğimiz sürece ne rahat edebiliriz de ne huzurlu yaşayabiliriz."

Geri dönüşüm ve israf konusunda da katılımcılara uyarılarda bulunan Işım, programın son kısmında da davetlilerin sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: Bültenler