Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatınca (UCLG-MEWA) düzenlenen, iklim değişikliğiyle mücadele ile uyum politikalarının değerlendirileceği "Çevre Komitesi 3. Toplantısı" Konya'da başladı.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çevre sorunlarının, ekonomiden kalkınmaya, enerjiden sağlığa birçok alanda belirleyici role sahip olduğunu söyledi.

Çevre koruma politikalarının bu nedenle kamu kurumlarında ve özel sektörde doğru uygulanması gerektiğini belirten Duman, şunları kaydetti:

"Bu bir lütuf değil, yükümlülüktür. Tabiatın bir parçası olan insanoğlu için evrensel tahribat, geleceği tehdit eden bir takım evrensel tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler, artan nüfusun beraberinde getirdiği çevre kirliliği ve kaynakların hızla tüketilmesi gibi konular, günümüzün başlıca çevresel sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca unsur olduğu kadar çözümün de en temel aktörünün insan olduğundan hareketle, söz konusu evrensel sorunların çözümünün insana en yakın yönetim birimlerince gerçekleştirileceğine inanıyoruz."

Duman, toplumsal ihtiyaçların tespiti konusunda yerel yönetimlere önemli bir görev düştüğünü dile getirerek, "Yerel yönetimler, başta iklim ve çevreye ilişkin konular olmak üzere tüm politikaların yapım süreçlerinde yer almalarının önemine inanıyoruz. Bu kapsamda, çevre sorunlarında yerel yönetimleri daha etkin kılmak için 2016 yılında Malatya Mutabakatı İstanbul Deklerasyonu'nu kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve atık su konusunda dünyadan iyi uygulama örneklerinin katılımcılara sunulacağını ileten Duman, şehirlerde sürdürülebilir yeşil yaşam alanlarının oluşturulmasının, yerel yönetimlerden bağımsız düşünülemeyeceğini bildirdi.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eşbaşkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da çevreye ve çevre sorunlarına önem verdiklerini söyledi.

Konya'yı çevre dostu ve yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Altay, şunları dile getirdi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, 'fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik uygulamaları' başlığıyla yola çıktık. Süreç içerisinde, gelişmeleri değerlendirdiğimizde bu başlıklara, 'ekolojik denge ve akıllı şehirler uygulamaları' ile 'teknolojik belediyecilik' başlıklarını da ekleyerek hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz."

Altay, toplantının çevre sorunlarını önlemeye yönelik adımlar atılmasına vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, yetkililer çevre kirliliğiyle mücadeleye ilişkin sunumlar yaptı.