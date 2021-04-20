ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN TRAFİKTE POŞET DAĞITIYOR

GAZİANTEP'te, emlakçılık yapan Nadir Duru, araç kullanırken dışarı çöp atan kişilere engel olmak için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte sürücülere dağıtıyor.

GAZİANTEP'te, emlakçılık yapan Nadir Duru, araç kullanırken dışarı çöp atan kişilere engel olmak için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte sürücülere dağıtıyor. Duru, kendi imkanlarıyla bastırdığı, üzerinde 'Araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız' yazılı poşetleri park halindeki ve trafikteki araçların sürücülerine dağıtarak, farkındalık oluşturuyor.

Gaziantep'te emlakçı Nadir Duru, araç kullanırken, yere çöp atan kişilere engel olmak için bastırdığı 20 bin poşeti sürücülere dağıtıyor. Duru, 'Araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız' yazılı poşetleri bastırıp, park halindeki ve trafikteki araçların sürücülerine dağıtarak, farkındalık oluşturuyor. Herkesi bilinçlendirmek ve doğayı korumak için böyle bir çalışma yaptığını anlatan Duru, "Son 10 yıldır insanlar bireysel olarak doğayı ve çevreyi korumak adına gayret gösteriyor. Ben de 'Ne yapabilirim' diye düşündüm. Aklıma bu şekilde bir çözüm geldi. Poşetin üzerine herhangi bir isim, reklam koymadan insanları bilinçlendirmek ve doğayı korumak adına böyle bir proje başladık. Umarım bu tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayılır. İnsanlar daha bilinçli olur ve temiz olmayı hatırlarlar oluşturduk. Kendimce üzerinde 'Araç içerisindeki çöplerinizi bana atar mısınız', yazılı 20 bir adet poşet yaptırdım. Sabah erken saatlerde mesaiye başlamadan önce bazen de gün içinde park eden ve trafikte olan araç sürücülerine dağıtıyorum. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Tebessüm ederek teşekkür ediyorlar" dedi.

Sürücü Ahmet Narin, poşeti görünce şaşırdığını belirterek, "Arkadaşımızı tebrik ediyoruz, güzel bir uygulama olmuş. Çevreye duyarlı insanları bu sayede artması sağlanır" diye konuştu.

Nadir Duru'nun dağıttığı poşetlerden alan sürücü Özge Dilsizoğlu ise "Çok bilinçli bir hareket. Biz genelde hemen kurtulmak için çöplerimizi camdan atmaya çalışıyoruz ama bu poşet olduğu zaman daha bilinçli bir şekilde çöpleri içerisine koyarak en yakın çöp kutusuna atabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı