Çevre iller kar altındayken Derecik'te bahar havası yaşanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çevre iller kar altındayken Derecik'te bahar havası yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Çevre iller kar altındayken Derecik'te bahar havası yaşanıyorHAKKARİ Türkiye'deki birçok il karla mücadele ederken, Hakkari'nin Derecik ilçesinde bahar havasının yaşanmasıyla yeni dünya ağaçları çiçek açtı.

HAKKARİ (İHA) - Çevre iller kar altındayken Derecik'te bahar havası yaşanıyor

HAKKARİ Türkiye'deki birçok il karla mücadele ederken, Hakkari'nin Derecik ilçesinde bahar havasının yaşanmasıyla yeni dünya ağaçları çiçek açtı.

Doğu Anadolu Bölgesinde çetin ve zorlu hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken, Derecik ilçesinde ise bahar mevsimi yaşanıyor. İran ve Irak sınırında bulunan ve Irak ikliminin hakim olduğu Derecik ilçesinde yeni dünya ağaçları çiçek açtı. Her yerde vatandaşların çetin geçen kış şartlarıyla mücadele ettiğini belirten Fevzi Durmaz, Derecik'te ise bahar mevsimi yaşandığını belirtti. Durmaz, "Yeni dünya ağacı bizim bölgedeki hemen hemen her evin bahçesinde bulunur. İlkbaharda meyvesinden kış aylarında ise çayından faydalanıyoruz. Yeni dünya ağacı kışın çiçek açar. Birçok böceğin besin kaynağı haline geldi. Özellikle Derecik bölgesinde arıcılık faaliyetleri yaygın olduğu için bal arıları nektarını bu çiçeklerden alır. Aynı zamanda çiçek ve yapraklarında da şifa bulunur. Çiçek ve yapraklarını kurutup çay haline getiriyoruz. Birçok derde şifa kaynağı oluyor. Hakkari'nin diğer ilçelerinde hava sıcaklığı eksilerde iken, burada bahar havası yaşanıyor. Bizim Derecik ilçesi Doğu Anadolu'dan bağımsız tam olarak Akdeniz ikliminin yaşıyoruz" dedi.

Çevre iller kar altındayken Derecik'te bahar havası yaşanıyor

Çevre iller kar altındayken Derecik'te bahar havası yaşanıyor

Çevre iller kar altındayken Derecik'te bahar havası yaşanıyor

THY, tahliye için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek

THY, tahliye için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek

 Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak

Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak

 ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye geldi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title