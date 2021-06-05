Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler Sivas'ta Dünya Çevre Günü ve Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen programda kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimisi pedal çevirdi Sivas'ta Dünya Çevre Günü ve Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen programda kimi vatandaşlar yürüyüş...

Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler

Sivas'ta Dünya Çevre Günü ve Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen programda kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimisi pedal çevirdi

SİVAS - Sivas'ta Dünya Çevre Günü ve Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen programda kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimisi pedal çevirdi.

Sivas'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle yürüyüş programı gerçekleştirildi. Sivas Belediyesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç bazı il protokol üyeleri, vatandaşlar ve bisiklet sürücüleri katılım gösterdi. Millet bahçesi önünde başlayan yürüyüş Atatürk ve Kongre Müzesi önünde sona erdi. Onlarca vatandaşın katıldığı programda bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları ise pedal çevirdi.

"Doğayı güzel bir şekilde kullanmalıyız"

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Bize miras olan emanet olan bu doğayı inancımızın ve örfümüzün de gereği olarak güzel bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü bu canlılar insanlığa hizmet ediyor. Birlikte yaşadığımız bu dünyayı güzel bir şekilde kollama dengesine uygun bir şekilde kullanarak gelecek nesillere bırakmaktır" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bugün içerisinde bulunduğumuz bu yıl içerisinde hepimiz görüyoruz biliyoruz kuraklıktan dolayı su sorunu yaşıyoruz. Suyu tasarruflu kullanmak, daha etkin kullanmak adına başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte hemşerilerimiz nezdinde bu duyguyu tasarruf duygusunu aşılamamız gerekiyor" diye konuştu.

Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler
Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler
Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler
Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 14:31:54. #1.14#

title