Çevre için pedal çevirdiler
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Çevre için pedal çevirdiler

Çevre için pedal çevirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında "Çevre İçin Pedal Çevir" etkinliği düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında "Çevre İçin Pedal Çevir" etkinliği düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında "Çevre İçin Pedal Çevir" etkinliği gerçekleştirildi. Erzurum Kalesi'nde toplanan bisikletçiler Cumhuriyet Caddesi üzerinde tarihi sokaklardan geçerek Erzurum tabyalarına kadar pedal çevirdi.

Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa organize ettiği etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. 7'den 70'e her yaş grubundaki sporcular Erzurum kalesinden hareket ederek Nene Hatun Tabyalarına kadar pedal çevirerek anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Tabyalarda katılımcılara ikramda bulunuldu. - ERZURUM

Çevre için pedal çevirdiler
Çevre için pedal çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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