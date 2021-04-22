Çevre hareketi üyesi aktivistler HSBC'nin Londra'daki yönetim merkezinin camları kırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevre hareketi üyesi aktivistler ülkenin en büyük bankası HSBC'nin yönetim merkezindeki camları kırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevre hareketi üyesi aktivistler ülkenin en büyük bankası HSBC'nin yönetim merkezindeki camları kırdı.

İngiltere'de kurulan ve dünya çapında örgütlenen çevre hareketi Yok Oluş İsyanı'nı (Extinction Rebellion) temsil eden 9 kadın, başkentin finans merkezlerinden Canary Wharf'ta bankanın yönetim merkezindeki camları kırdı.

Merkezin giriş katında 19 camı kıran grup, polisin kendilerinin gözaltına almasını yere oturarak ve protesto nedenlerini anlatarak bekledi.

Gruptakiler açıklamalarında, HSBC'yi fosil yakıtlara dayalı endüstriler ile olan ilişkisi nedeniyle protesto ettiklerini belirtti.

Açıklamada, "HSBC karbon ayak izini 2050 yılına kadar sıfıra indirme sözü vermiş olmasına rağmen, halen mevcut iklim planları kömüre dayalı enerjiyi finanse etmeye izin veriyor." ifadelerine yer verildi.

Aktivistlerin, üzerinde "camların kırılması umutlarınızın kırılmasından daha iyidir" ifadelerinin yer aldığı kıyafetler giymesi dikkatleri çekti.

Gruptakiler açıklamalarının ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran