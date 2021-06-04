"Çevre Günü" Nedeniyle Belediye Başkanı Saygılı'ya ziyaret
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"Çevre Günü" Nedeniyle Belediye Başkanı Saygılı'ya ziyaret

'Çevre Günü' Nedeniyle Belediye Başkanı Saygılı'ya ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Uğur Atar ve beraberindeki heyet Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret ettiler.

"Sıfır Atık'a Önem Veriyoruz"

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalar hakkında ziyarette bilgi veren il Müdürü Uğur Atar, 'Kırıkkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olarak çevreye yönelik her türlü olumsuz faaliyetin takipçisiyiz. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan "Sıfır Atık Projesine önem veriyoruz. Bu vesile ile Dünya Çevre Günü, doğanın bize verdiği uyarıları tekrar tekrar hatırlayacağımız bir gün olmasını temenni ediyorum" dedi.

Saygılı "Yeşil Alanı Artırıyoruz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygıl'da "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hepimiz duyarlı olmayız. Kırıkkale Belediyesi olarak temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için tizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizde Millet Bahçemiz, Büyük Şehir Parkı, yürüyüş yolları, yeni Mesire alanımızda vatandaşlarımızın kullanım alanına sunduğumuz yeşil alanları artırıyoruz, ağaçlandırma çalışmalarından tutun şehrin atık sularının arıtılmasına kadar tüm çalışmalarımızda çevre en büyük önceliğimiz. Biz Kırıkkale'mizde çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın temiz ve doğal bir çevrede daha mutlu ve huzurlu yaşadığı bir geleceği hep birlikte kuracağımıza inanıyor 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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