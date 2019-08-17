Çevre gönüllüleri sahilde çöp topladı

17.08.2019 12:09

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde çevre gönülleri tarafından sahildeki çöpler topladı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen çevre gönüllüleri beldede özellikle kamp yapılan sahil bölgelerindeki çöpleri toplayarak, çevre kirliliğine dikkat çekti.

Yaklaşık 1 saat içerisinde 1 ton çöp toplandı. Toplanan çöpler İğneada Belediyesi'ne ait kamyonlara yüklendi.

Toplanan çöpler arasında çadır, şezlong, sandalye ve bidonlar dikkat çekti.

Kaynak: AA