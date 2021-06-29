Çevre düzenlemeleri kırsalda devam ediyor
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Çevre düzenlemeleri kırsalda devam ediyor

Çevre düzenlemeleri kırsalda devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin kırsal Algı mahallesini ziyaretinde çevre ve ot düzenlemesi yapan belediye personeli ile bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Menteşe Belediyesi ekiplerinin ilçe merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de çevre düzenleme çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Gümüş, "Yaz aylarının gelmesiyle çevre düzenleme çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda kırsal Algı mahallemizde çevre düzenlemesi ve çevreye zararlı otların temizliğini yapan ekiplerimizi ziyaret ederek personelimize kolaylıklar diledik. Ekiplerimiz kıyısından kırsalına, ilçesinden beldesine Menteşemizin temiz ve estetik görünmesi için çalışmaya devam edecekler. Mahallelerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm Menteşemiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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