Çevre dostu teknolojiler desteklenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevre dostu teknolojiler desteklenecek

Çevre dostu teknolojiler desteklenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği'nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA Topluluğu, 1 Temmuz 2021'den itibaren yeni dönemine başlıyor.

Avrupa Birliği'nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA Topluluğu, 1 Temmuz 2021'den itibaren yeni dönemine başlıyor.

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar'ın başkanlığını yaptığı topluluğun 'Eurogia 2030 Teknoloji Yol Haritası' kapsamında 2025'e kadar öngördüğü strateji, EUREKA tarafından onaylandı.

Küresel enerji trendleri olan Dekarbonizasyon, Desentralizasyon, Dijitalizasyon, Demokratizasyon ve Deregülasyon başlıkları ışığında şekillendirilen yol haritasının en önemli önceliklerinden biri enerji sistemlerinin karbon ayak izinin azaltılması olacak. Pazar oluşumunda kullanılabilecek inovasyonların çerçevesinin çizildiği yol haritası kapsamındaki yeni teknolojileri içeren projeler desteklenecek.

"Küresel trendler ışığında geleceğin enerji dünyasına yatırım yapıyoruz"

Murat Pınar, açıklanan yol haritasıyla ilgili olarak, "Son 3 yıldır yoğun bir şekilde içinde bulduğumuz bu faaliyetleri bir yol haritası çatısı altında kurgulayarak, '2030 Yol Haritası' başlığı altında topladık. Önümüzdeki 5 yıldaki hedefimiz 5D olarak adlandırılan küresel trendleri odağına alan projeleri desteklemek olacak. Bu da daha akıllı ve daha yeşil bir gelecek için çalışmak anlamına geliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor
Sıcaklıklar artınca vatandaş klimaya yüklendi! Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı
Sıcaklıklar artınca vatandaş klimaya yüklendi! Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı
1 Temmuz'da başlıyor! İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları
1 Temmuz'da başlıyor! İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Taner Ölmez Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevre dostu teknolojiler desteklenecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:01:48. #1.15#

title