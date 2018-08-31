Çevre Dostu" Esnafa Sertifika
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Çevre Dostu" Esnafa Sertifika

Lüleburgaz'daki bir iş yeri, her gün bulunduğu sokakta işletmecisi tarafından yapılan temizlik nedeniyle Çevre Dostu İşletme Sertifikası ile ödüllendirildi.

Çevre Dostu

Lüleburgaz'daki bir iş yeri, her gün bulunduğu sokakta işletmecisi tarafından yapılan temizlik nedeniyle Çevre Dostu İşletme Sertifikası ile ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kocasinan Mahallesi'nde esnaf Engin Yalçın'ın işletmesinde ziyaret ederek, iş yerinin bulunduğu sokakta her gün yerleri süpürmesi dolayısıyla işletmeye Çevre Dostu İşletme Sertifikası verdi.

Gerenli, daha temiz bir çevre için büyük çaba harcadıklarını belirterek, Yalçın'ı çevre temizliğine olan duyarlılığından dolayı tebrik etti.

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