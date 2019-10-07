Çevre dostu elektrikli araç ürettiler

07.10.2019 12:32

Sakarya Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu (SETT) öğrencileri, "Nesil V3" adını verdikleri çevre dostu elektrikli araç üretti.

Petrol ve petrol türevli yakıtların yanması sonucu doğaya salınan çeşitli gaz ve atıkların ekosisteme etkisini azaltmak üzere dünya çapında alternatif enerji kaynaklarına yönelim son yıllarda büyük ivme kazandı.

Yaklaşık 50 kişilik ekipten oluşan SETT öğrencileri de bu alanda kendilerini geliştirmek ve yarışlara katılmak amacıyla yaklaşık bir yılda saatte 80 kilometreye ulaşabilen, iki kişilik çevre dostu elektrikli araç üretti.

Sadece kompozit malzemelerden yaptıkları araçta ürettikleri motoru kullanan öğrenciler, yurt içi ve dışında girdikleri yarışlarda başarı elde etti. Öğrenciler, "Nesil V3" ve diğer tasarladıkları 5 araç sayesinde bu alanda deneyim kazandı.

"Bu pillerle yaklaşık 250 kilometre yol yapabilirsiniz"

SETT Takım Kaptanı Ömer Faruk Alpay (25), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nesil V3"ün imkansızlıklardan doğan bir araç olduğunu söyledi.

Kompozit malzemelerin kullanıldığı aracı ilk 3 tekerlekli tasarladıklarını fakat zaman içinde geliştirdiklerini anlatan Alpay, "Alüminyuma göre çok dayanıklı bir malzeme kullanıyoruz. Her şeyi el emeği göz nuru diyebilirim. Yaklaşık 9 ay gibi bir süreçte aracın kendisini ortaya çıkardık. Elektrik aksamı, yerleştirmesi, testleri, denemesi bize 12 aya mal oldu." diye konuştu.

Alpay, araçta lityum demir fosfat pillerin kullanıldığını dile getirerek, "Bu pillerle yaklaşık 250 kilometre yol yapabilirsiniz. Kilometre başına 24-25 vat enerji harcıyor. Yaklaşık 80 kilometre hıza çok rahat şekilde ulaşıyor. Araç genel itibarıyla çok hafif zaten. Net kilosu 160. 300-400 kiloya kadar iki kişiyi taşıyacak bir araç. Tamamen çevre dostu, hiçbir şekilde atık, duman yok, ses çıkartmıyor." ifadelerini kullandı.

"Nesil V3"ü TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge yarışlarına göre hazırladıklarını belirten Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışmanın istediği standartlarda gidiyor. Zaten orada 60 kilometrelik bir yarışa katılıyoruz. 60 kilometrede ortalama 56 kilometre hızla gitmemiz isteniyor ama biz bunu 80'e çektik. 80 kilometre hızla gidip yarışı daha hızlı tamamlayabiliyoruz. Hızı istesek artırabilir miyiz? Tabii ki artırabiliriz. Bu, tamamen motorları kullandığımız verim skalasıyla alakalı. Bizim için en verimli aralık, şu an 60 ve 80 kilometre arası hızlar ama kendi ürettiğimiz motorlarımız var. O motor yaklaşık 220 kilometre hıza ulaşabiliyor ve yüzde 93 verimi var. Tamamen bizim üretimimiz, yerli.

Hiçbir parçası dışarıdan gelmedi ya da cihazı dışarıdan alarak yapmadık. Tornasından işlemesine kadar elimizden çıktı, bunu yaptığımız için gururluyuz, mutluyuz."

Türkiye'de üretilecek yerli araçta rol almak istediklerini vurgulayan Alpay, tamamen yerli ve milli aracı üretmek istediklerini, seri üretim planladıklarını söyledi.

Ekip olarak ekonomiye katkı sağlayacak araç üretip piyasada kullanmak istediklerini söyleyen Alpay, "Amacımız bu. Sadece yarışlara katılıp birinci, ikinci, üçüncü olmak, bizim hedefimiz bu değil. Tabii ki onlar bizi motive ediyor ama asıl amacımız yerli arabamızı üretmek. Bunun için çabalayacağız." dedi.

Ömer Faruk Alpay, toplamda 6 araç ürettiklerini, 2007'den bu yana katıldıkları 25'ten fazla yarışta 16-17 ödül aldıklarını belirterek, Türkiye birincilikleri ve ikinciliklerinin olduğunu, aynı zamanda Avrupa'da dereceler aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA