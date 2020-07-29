Çevre, doğa ve hayvanların korunması için "HAYDİ" devrede
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Çevre, doğa ve hayvanların korunması için "HAYDİ" devrede

İçişleri Bakanlığı çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik ihbarlar için Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını hayata geçirdi.

29.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:41

İçişleri Bakanlığı çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik ihbarlar için Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını hayata geçirdi.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, çevre, dogˆa ve hayvanlara kars¸ı is¸lenen suçların o¨nlenmesi, sorumlular hakkında Tu¨rk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri dogˆrultusunda adli ve idari is¸lem tesis ederek takip ve koordinasyonun sagˆlanması amacıyla 253 personele eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayis¸ Daire Bas¸kanlıgˆında C¸evre, Dogˆa ve Hayvanları Koruma S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, 81 il emniyet mu¨du¨rlu¨gˆu¨ asayis¸ şube mu¨du¨rlu¨kleri bu¨nyesinde de C¸evre, Dogˆa ve Hayvanları Koruma Bu¨ro Amirligˆi kurulmasının ardından bu alanda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda çevre, dogˆa ve hayvanlara kars¸ı is¸lenen suc¸ların o¨nu¨ne gec¸mek, vatandas¸ların bu konuda duyarlılıgˆını artırarak bu mu¨cadeleye paydas¸ haline getirmek amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberles¸me Daire Bas¸kanlıgˆının ortak yürüttüğü c¸alıs¸ma sonucu, HAYDİ mobil uygulaması hizmete alındı.

Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store u¨zerinden cep telefonlarına indirilebilecekleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve dogˆum tarihi bilgilerini yazarak giris¸ yapabilecek.

Giris¸ yaptıktan sonra cep telefonuna gelen dogˆrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale gelecek.

Fotoğraflı ihbar yapılabiliyor

Vatandas¸lar, uygulama u¨zerinden ihbar konusuyla ilgili fotogˆraf da paylas¸abilecek.

Go¨nderilen ihbarlar, ihbarı yapan vatandas¸ın konumuna en yakın haber merkezine iletilecek ve bo¨ylece en kısa su¨rede belirtilen konuma C¸evre, Dogˆa ve Hayvanları Koruma ekibi sevk edilecek.

Vatandaşlar, HAYDİ sayesinde hem c¸evre ve dogˆa ile ilgili hem de hayvanları o¨ldu¨rme veya yaralama, sokagˆa atma, ac¸/susuz bırakma, ko¨tu¨ davranma, gu¨cu¨nu¨ as¸an yu¨k yu¨kleme, zararlı yiyecek ic¸ecek verme, hayvanların gu¨ru¨ltu¨ye neden olması, c¸evrenin kirletilmesinden dolayı hayvanın zarar go¨rmesi, trafikte hayvana c¸arpıp yardım etmeme, is¸kence, eziyet, zarar verme, cinsel ilis¸kide bulunma, hayvanların cinsel ic¸erikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların do¨vu¨s¸tu¨ru¨lmesiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları u¨retme, u¨lkeye sokma gibi adli veya idari is¸lem yapılmasını gerektiren konularda kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecek.

Bakan Soylu da telefonuna indirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "HAYDİ" uygulamasını telefonuna indirerek inceledi.

Uygulama, "https://apps.apple.com/tr/app/haydi/id1524498391'l=tr" ve "https://play.google.com/store/apps/details'id=tr.gov.egm.haydi" linklerinden indirilebiliyor.

Çevre, doğa ve hayvanların korunması için 'HAYDİ' devrede

Kaynak: AA

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