Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeği barınağa teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeği barınağa teslim etti

18.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:55

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaralı halde bulunan köpek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin müdahalesinin ardından barınağa teslim edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaralı halde bulunan köpek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin müdahalesinin ardından barınağa teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik çalışmalar kapsamında Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi Kümeevleri mevkisinde yol kenarında arka ayaklarından yaralı sokak köpeği bulundu.

Soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olan köpeğe ilk müdahale, tim görevlilerince yapıldı.

Köpek daha sonra rehabilitasyon amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Hayvan Barınağına teslim edildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeği barınağa teslim etti
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeği barınağa teslim etti
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeği barınağa teslim etti
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeği barınağa teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeği barınağa teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:55:19. #1.15#
title