Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı köpeği barınağa teslim etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaralı halde bulunan köpek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin müdahalesinin ardından barınağa teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik çalışmalar kapsamında Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi Kümeevleri mevkisinde yol kenarında arka ayaklarından yaralı sokak köpeği bulundu.

Soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olan köpeğe ilk müdahale, tim görevlilerince yapıldı.

Köpek daha sonra rehabilitasyon amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Hayvan Barınağına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı