Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Valilik onayıyla kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi, hayvanların kumar amacıyla dövüştürülmesi buna yer sağlanması gibi suçları takip edeceği belirtildi.

Birimin ayrıca, hayvan bakımlarının ihmali, onlara kötü davranma, hayvanların gücünü aşacak derecede yükleme gibi konularında inceleyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine