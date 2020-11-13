Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı

13.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:17
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Valilik onayıyla kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi, hayvanların kumar amacıyla dövüştürülmesi buna yer sağlanması gibi suçları takip edeceği belirtildi.

Birimin ayrıca, hayvan bakımlarının ihmali, onlara kötü davranma, hayvanların gücünü aşacak derecede yükleme gibi konularında inceleyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

İlgili Haberler

-Hayvanları koruma polisleri göreve başladı
-Hayvanları koruma polisleri göreve başladı
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
Koruma altındaki çocuklardan doğa yürüyüşü
Koruma altındaki çocuklardan doğa yürüyüşü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Haydar Akar Donald Trump Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özge Özder İlker Aksum Ferzan Özpetek
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çalışmalarına başladı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 13:20:56. #1.14#
title