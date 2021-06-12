"Çevre Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı
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"Çevre Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

'Çevre Denetimi Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Çevre Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Çevre Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, 3 Nisan 2007'de yürürlüğe giren Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik, yeni yönetmeliğe derç edilerek, yürürlükten kaldırıldı.

Böylece, mükerrerliğe son verilerek, çevre denetim usulleri, çevre denetim ekibinin görevleri, çevre denetim tutanağı, ihlal tespiti, idari yaptırım kararı, gemilerde ihlal tespiti gibi konular tek yönetmelik altında düzenlendi.

Yönetmelikle, çevre bilgi sistemleri üzerinden denetim yapılabilmesi ve çevre denetim tutanaklarının dijital ortamda hazırlanabilmesine imkan sağlandı.

Çevre denetim kapasitesinin artırılması için çevre denetçilerinin üniversitelerin mühendislik, mimarlık, fen fakültelerinden mezun olmasına yönelik düzenleme yapılan yönetmelikte, bazı konulardaki çevre denetimlerine istisna olarak, bir çevre denetçisine bir tekniker personelin eşlik etmesine olanak verildi.

Düzenlemeyle, baş denetim görevlisi, denetim görevlisi ayrımı ve puanlama sistemi de kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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