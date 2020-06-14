Çevre bilinci için atık metalleri hayvan heykellerine dönüştürüyor
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Çevre bilinci için atık metalleri hayvan heykellerine dönüştürüyor

Edirne'de heykeltıraş Müslüm Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla eskicilerden topladığı atık metalleri sanat eserine dönüştürdü.

Çevre bilinci için atık metalleri hayvan heykellerine dönüştürüyor
14.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:50

Edirne'de heykeltıraş Müslüm Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla eskicilerden topladığı atık metalleri sanat eserine dönüştürdü.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi Müdürü de olan Özcan, salgın sürecinde zamanının büyük bölümünü Karaağaç Mahallesi'ndeki sanat atölyesinde geçiriyor.

Özcan, AA muhabirine, uzun yıllardır topladığı ve hurdacılardan satın aldığı atık metalleri, nesli tükenmekte olan hayvan figürlerinin işlendiği metal heykellere dönüştürdüğünü söyledi.

Amacının çevrenin ve geri dönüşümün önemini anlatmak olduğunu belirten Özcan, "Koronavirüs döneminde sanatçılar atölyelerinde üretim yaptı. Sanatçı boş durmayı sevmez. Ben de yıllardır biriktirdiğim ve eskicilerden aldığım metallerden heykeller yaptım." dedi.

Özcan, kullanılmış tarım aletleri, atık ve hurda metaller ile eski el aletlerinin parçalarından metal hayvan heykelleri ürettiğini dile getirdi.

"Koranavirüs bize doğanın önemini öğretti"

Kovid-19 salgınının doğanın korunması ve insanların doğaya karşı duyarlı olması için bir ders niteliği taşıdığını vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Hayvan figürlerini ön plana çıkarmadaki amacım bir farkındalık oluşturmak. Dünyamızı kendi elimizle yok ediyoruz. Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı ve kontrolsüz sanayi, doğayı ve hayvanları yok ediyor. Bize katkısı olan çok önemli hayvanları öldürüyoruz. Başta arılar gibi birçok böcek türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Koronavirüs süreci, doğanın korunmasının gerekliliğini biz insanlara çok iyi şekilde öğretti. Bu heykelleri yapmaktaki amacım doğaya verilen zarara karşı bir bilinç oluşturmak ve atık malzemelerin sanata dönüşebileceğini göstermekti."

Özcan, atık metallerden yaptığı heykelleri, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Çetin'in resimlerinin de yer aldığı "Korona Günleri" adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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