Çevre Bilgi Yarışması

Çevre Bilgi Yarışması 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre sağlığının giderek daha da önem kazandığı bu günlerde, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, toplumun çevre hassasiyetlerinin artırılması için Belediye Başkanlığımızca 4-11 Haziran tarihleri arasında bir çok etkinlik düzenledik.