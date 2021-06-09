Çevre Bilgi Yarışması
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Çevre Bilgi Yarışması

Çevre Bilgi Yarışması
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre Bilgi Yarışması 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre sağlığının giderek daha da önem kazandığı bu günlerde, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, toplumun çevre hassasiyetlerinin artırılması için Belediye Başkanlığımızca 4-11 Haziran tarihleri arasında bir çok etkinlik düzenledik.

Çevre Bilgi Yarışması

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre sağlığının giderek daha da önem kazandığı bu günlerde, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, toplumun çevre hassasiyetlerinin artırılması için Belediye Başkanlığımızca 4-11 Haziran tarihleri arasında bir çok etkinlik düzenledik. Bu kapsamda, 10 Haziran 2021 saat 20: 30 da  online "Çevre Bilgi Yarışması" gerçekleştiriliyor.   Soruları en kısa sürece cevaplayanlar ödüllendirilecek.

Ödüller

4 kişiye Festival Bileti (iki Kişilik)

4 kişiye Sosyal Tesislerimizde yemek (İki Kişilik)

Tarih: 10 Haziran 2021

Kaynak: Habermetre

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