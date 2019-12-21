Çevre Bakanı Kurum Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı
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Çevre Bakanı Kurum Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı.

21.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:28
Çevre Bakanı Kurum Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı , Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle oynadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Bakan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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