ÇEVRE BAKANI KURUM ÜMRANİYE'DE GENÇLERLE VOLEYBOL OYNADI
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ÇEVRE BAKANI KURUM ÜMRANİYE'DE GENÇLERLE VOLEYBOL OYNADI

Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı.

21.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:25
ÇEVRE BAKANI KURUM ÜMRANİYE'DE GENÇLERLE VOLEYBOL OYNADI

Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı , Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle oynadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Bakan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.

Görüntü Dökümü: ------------Bakan Kurum'un millet bahçesi ziyareti-Elektrikli aracın direksiyonuna geçip gezmesi

-Gençlerle voleybol oynaması

21.12.2019 - 19.17 Kodu : 191221196


Kaynak: DHA
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