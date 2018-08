Çevre Bakanı Kurum: Bakanlık Olarak Üstümüze Düşen Neyse Yerine Getireceğiz (4)

"SİZİN ÖNGÖREMEDİĞİNİZ BİR OLAY Kİ İSMİ AFET OLUYOR" Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum, Ordu'daki sel felaketinde tetikleyici nedenler olup olmadığına dair iddiaların anımsatılmalı üzerine "Afet deyince neticede bu doğal bir olay. Sizin öngöremediğiniz bir olay ki ismi afet oluyor. Tabiki şehirdeki alt yapı bu afetin şehre olan etkisini değiştirebilir. Ama Şehirde mevcutta zaten o manada her türlü alt yapı, proje hem bizim bakanlığımız birimlerince hem belediyelerce hem valiliklerde yapılıyor. Kaçak yapılaşmadan kaynaklı problemler hemen hemen her yerde var. Buna ilişkin imar barışı yasası çıkarıyorsunuz. Hazine arazisine kaçak yapıyı gidip yıkayım yapamıyorsunuz. Bu da bir gerçek yani ülkenin gerçekleri. Üst ölçekte yapılması gerekenleri inşallah süreç içinde yapıyorsunuz. Neticede bu yağışların olmasının nedeni iklim değişikliği sebebiyle. Bu beklenen birşey değil. Buna ilişkin stratejik eylem planı hazırlamak zorundayız. Alt yapıyı güçlendirmek zorundayız. Bu eylem planıyla bunlar açıklanacak. Ancak bugüne kadar böyle bir durum yoktu. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman Avrupa, Amerika, Fransa'da böyle bir hazırlık var mı? Bakıyorsunuz en gelişmiş ülke dediğiniz Amerika'da heryer seller içerisinde şehirleri basıyor insanlar mahsur kalıyor. Bu bir felaket, bir afet. Ama buna ilişkin devlet, bir eylem planı hazırlamamız gerekiyor bunu da hazırlayacağız. Şu an buradaki alt yapı yetersizliği şehrin yetersizliğinden kaynaklı bir sorun değil. Dolayısıyla bizim buna ilişkin çalışmamızı yaptığımızda bu hasarların en aza indirilmesi noktasında eylem planı hazırlasanız da şehrin alt yapısını buna göre de hazırlasanız bu bir afetse eğer şehir bundan etkilenir. Önemli olan en az etkilenmesi. Japonya'da deprem oluyor binalar en az hasarı alıyor. Bizim de bunu sağlıyor olmamız lazım. İnşallah bunu sağlıyor olacağız" diye konuştu.