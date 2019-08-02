Çevre aktivistleri ve Hasankeyf Koordinasyonu: Ilısu Barajı'nda su tutumu başladı

Çevre aktivistleri ve Hasankeyf Koordinasyonu, Türkiye'nin Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı Göletini doldurmaya başladığını duyurdu. Uydudan çekilmiş görüntüleri paylaşan çevreci grup, Ilısu Barajı'nda suyun tutulmasıyla birlikte bölgedeki halkın yer değiştirmek zorunda kalacağını ve canlıların tehlikede olduğunu açıkladı.

Hasankeyf Koordinasyonu 19, 24 ve 29 Temmuz 2019 günlerine ait uydu görüntülerini paylaşarak, "20-22 Temmuz günlerinden birinde hiçbir açıklama yapılmadan baraj kapaklarının kapatılmasıyla baraj göleti her geçen gün yeni alanlara doğru büyüyor." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle