Çevre aktivisti Licypriya Kanguj: "Bana 'Hindistanlı Greta' demeyi bırakın, benim kendi hikayem var"
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Çevre aktivisti Licypriya Kanguj: "Bana 'Hindistanlı Greta' demeyi bırakın, benim kendi hikayem var"

Hindistanlı 8 yaşındaki çevre aktivisti Licypriya Kanguj'un Twitter üzerinden medyaya seslendi: "Bana 'Hindistanlı Greta' demeyi bırakın, benim kendi hikayem var"

28.01.2020 23:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:31
Çevre aktivisti Licypriya Kanguj:

"Sevgili medya, bana ''ın Greta'sı' demeyi bırakın. Benim kendi hikayem ve kimliğim var. Hem ben zaten Greta'dan önce eylemlere başladım"


Hindistanlı 8 yaşındaki iklim aktivisti Licypriya Kangujam'ın uluslararası medyaya seslendiği paylaşımı 24 saat içerisinde neredeyse 30 bin kişi tarafından paylaşıldı, 133 bin kişi tarafından da beğenildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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