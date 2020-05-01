ÇEVMER'in TÜBİTAK projesi desteklenmeye hak kazandı
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ÇEVMER'in TÜBİTAK projesi desteklenmeye hak kazandı

ÇEVMER'in TÜBİTAK projesi desteklenmeye hak kazandı
01.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:59

Ege Üniversitesi (EÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin "TÜBİTAK 4004 Yaşanabilir Bir Doğa İçin Sıfır Atık" projesinin TÜBİTAK tarafından destekleneceği ifade edildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin "TÜBİTAK 4004 Yaşanabilir Bir Doğa İçin Sıfır Atık" projesinin TÜBİTAK tarafından destekleneceği ifade edildi.

Son günlerde önemi daha da çok ortaya çıkan çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi kavramları ile ilgili olarak gelecek kuşakların bilinçlendirebilmesinin önemi giderek artıyor. Sürdürülebilir çevre yönetimi ile çok farklı alt alanlarda yürütülen faaliyetler aracılığıyla gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedefleniliyor.

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Melike Bor yürütücülüğünde ve merkez yönetim kurulu ve öğretim elemanları tarafından TÜBİTAK'a sunulan "TÜBİTAK 4004 Yaşanabilir Bir Doğa İçin Sıfır Atık" projesi desteklenmeye layık görüldü.

Projenin amacından bahseden ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, "Projenin hedef kitlesi İzmir'de ikamet eden 4. sınıfa yeni başlayacak olan ilköğretim öğrencileridir. Projenin ana amacı; bu yaş grubu öğrencilerinde çevresel sürdürülebilirlik ve sıfır atık ile ilgili yaşam tarzı ve davranış bilincinin oluşturulmasıdır. Yaz okuluna katılım için yapılacak öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken dezavantajlı gruplara öncelik tanınması sağlanacak. Çocuklar geleceğin liderleri ve karar vericileridir. Bu nedenle geleceğin karar vericilerine çevre, doğa, sürdürülebilir yaşam kavramlarının aktarılabilmesi son derece önemlidir" dedi.

Projede farklı etkinlikler yer alacak

Projenin detayları ile ilgili konuşan ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Ayaz, "Proje kapsamında planlanan etkinlikler yoluyla öğrencilere ambalaj atıkları, organik atıklar, evimizdeki tehlikeli atıklar, gibi farklı atık grubu tanıtılacak ve bu atıkların nasıl yeniden değerlendirilebileceği gösterilecek. Teknik geziler, kompost yapmayı öğrenme, atıklarla kostüm hazırlama, buluş fırtınası gibi eğlenerek öğrenebilecekleri etkinlikler de projemizde yer alacak. Projenin son aşamasında öğrenciler neler öğrendiklerini kendi sunumları ile anlatacak ve farkındalıkları ile ilgili bir değerlendirme yapacak. Projeye başvuru süreçleri ile ilgili olarak gerekli duyurular ÇEVMER'in internet sitesinde ilan edilecek" diye konuştu.

"Hocalarımızı tebrik ediyorum"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Budak da, "Üniversitemiz Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi doğanın korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi hedefleri kapsamında gerek üniversite bünyesinde, gerekse etkileşime girdiği farklı kurum ve kuruluşlarla çok çeşitli çalışmalar yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında Entegre Atık Yönetimi çalışmaları ile pilot üniversite olarak seçilen üniversitemiz, bu kapsamda Sıfır Atık projesinin tanıtımı ve yaygın etkisinin arttırılması amacıyla çok sayıda ilköğretim okulunda sıfır atık eğitimi verdi. Şimdi de merkezimizin 'TÜBİTAK 4004 Yaşanabilir Bir Doğa İçin Sıfır Atık' projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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