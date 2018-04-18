Çevko'nun Geri Kazanım Çalışmalarından 2,6 Milyar TL'lik Katkı

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme (ÇEVKO) Vakfı'nın geri kazanım çalışmaları geçen yıl ülke ekonomisine 2,6 milyar TL'lik katkı sağladı.

Vakfın açıklamasında, ÇEVKO'nun ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda Türkiye'nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu olduğu kaydedilerek, vakfın, çevre sürdürülebilirliğine ve ekonomiye katkı yapmaya devam ettiği bildirildi.

Vakfın geçen yıl da çevre sürdürülebilirliği için önemli değerlere imza attığı kaydedilen açıklamada, ÇEVKO'nun geri kazanım çalışmalarının ülke ekonomisine 2,6 milyar TL katkı sağladığı bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, temsil ettikleri üreticiler ve ekonomik işletmeler adına, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için yerel yönetimler ve lisanslı firmalarla iş birlikleri geliştirdiklerini, bunun yanı sıra, iletişim, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları düzenlediklerini anlattı.

İmer, cam, metal, plastik, kağıt-karton, kompozit ve ahşap malzemelerden üretilen tüm ambalaj atıklarının teknik ve ekonomik açıdan defalarca geri kazanımının mümkün olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncüsü olduğumuz sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için 27 yıldır faaliyetteyiz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, 26 milyon kişinin yaşadığı 30 ilde, 168 belediye ile iş birliği içindeyiz. ÇEVKO ile iş birliği içinde olan piyasaya süren firmaların geri kazanım yükümlüklerini üstleniyoruz. Sanayi adına, belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz geri kazanım faaliyetleri sonucunda, fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarruf sağlandı. Daha az doğal kaynak ve enerji tüketildi. Geri kazanım çalışmaları, ülke ekonomisine de 2,6 milyar TL değerinde olumlu katkı yaptı."

"4,7 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu"

İmer, 2017 yılında geri dönüşümünü belgeledikleri ambalaj atıkları ile sağlanan ekonomik ve çevresel faydaları şu şekilde özetledi:

"Kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle yaklaşık 94 bin dönümlük orman alanına denk gelen 4 milyon 715 bin adet ağaç kesilmekten kurtuldu.

Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 130 milyon litre benzin tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 2,9 milyon aracın deposunu doldurmaya yetecek bir miktar.

Geri kazanımı sağlanan kağıt-karton/kompozit ambalaj atıkları ile 41 bin 505 ailenin yıllık su tüketimine eş değer oranda, yaklaşık 7,3 milyar litre su tasarrufu sağlandı.

Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, bir milyona yakın (977 bin) ailenin yıllık elektrik tüketimine denk, 2,7 milyar kW.saat elektrik tasarrufu sağlandı.

Ambalaj atıklarının depolama sahalarına gömülmek yerine geri dönüştürülmesi ile, yaklaşık bin 457 adet olimpik yüzme havuzu hacminde, 3 milyon 645 bin metreküp depolama alanından tasarruf edildi.

Dünyanın çevresini 16 bin 985 kez dönen bir uçağın ortaya çıkardığı sera gazı salınımına eşdeğer 339 bin 700 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı salınımının önüne geçildi."

İmer, toplumda geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştığını bildirdi.