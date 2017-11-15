Çevko'dan Yerli Otomobile "Elektrikli" Destek

YILMAZ YILDIZ - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete İmer, yerli otomobilin, elektrikli olması halinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir atılım olacağını belirterek, "Yerli otomobil elektrikli olacaksa sonuna kadar destekliyoruz." dedi.



Dünyada iklim değişikliği sorunlarının ele alındığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP23) katılan Türkiye, düzenlediği 30'a yakın oturumla katılımcıların ilgi odağı oldu.



COP23'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde kurulan Türkiye pavyonunda, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmalar anlatılırken, ebru ve hat sanatı uygulamaları ile yöresel lezzetleri de beğeni topladı.



ÇEVKO'nun düzenlediği üretim ve sanayinin iklim değişikliğiyle bağlantısının ele alındığı toplantıya ilişkin konuşan Genel Sekreter Mete İmer, 197 ülkenin katıldığı konferansta, 2015 yılında Paris Anlaşması'yla ortaya konulan hedeflere ulaşılması noktasında atılan adımların ele alındığını belirtti.



Paris Anlaşması sonrasında kurulan Yeşil İklim Fonu'ndan Türkiye'nin de yararlanmak için girişimlerde bulunduğunu anımsatan İmer, bu fonun daha aktif hale getirilmesi ve iklim değişikliği sorunlarının çözümü için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.



53 üyesi bulunan ÇEVKO'nun Türkiye'de sanayinin de bu mücadeleye katkı için 10 üye ile İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nu kurduğunu anlatan İmer, çalışma grubunun amacını, "İklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaların duyurulması, diğer şirketlere örnek olunması ve devletin bu çalışmaların önünü açacak mekanizmaları kurması konusunda koordinasyonu sağlamak" şeklinde özetledi.



İmer, iklim değişikliği konusunda son dönemde Türkiye'de atılan adımların çok olumlu olduğunu belirterek, "Mesela yenilenebilir enerji konusunda atılan adımlar çok önemli ve sevindirici. Yenilenebilir enerjiye ne kadar çabuk geçebilirsek o kadar önemli olacak." dedi.



Özellikle yerli otomobilin, elektrikli olması halinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesinde önemli bir atılım olacağını kaydeden İmer, "Yerli otomobil elektrikli olacaksa sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.



"Sürdürülebilirlik konusunda diğer şirketlere örnek olmak istiyoruz"



ÇEVKO Başkan Yardımcısı ve L'oreal Bilim Direktörü Fügen Soykut ise şirket olarak, dünyanın yaşanabilir hale gelmesi için "Güzelliği Herkesle Paylaş" sloganıyla hareket ettiklerini ve ÇEVKO'nun çalışma grubuyla sürdürülebilirlik konusunda diğer şirketlere örnek olmak istediklerini söyledi.



L'oreal Üst Yöneticisi (CEO) Claude Rumpler'in karbon emisyonunu 2020'ye kadar yüzde 60 azaltma hedefi koyduğunu hatırlatan Soykut, Türkiye L'oreal olarak bu hedefi üç yıl öncesinden yakaladıklarını bildirdi.



Üçüncü Havalimanında çevre konusunda yaptıkları çalışmaları anlatmak üzere COP23'te bulunan İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren, "Attığımız yeşil adımlarla 19 bin evin yıllık enerjisi kadar enerjiyi tasarruf ettik. 5 bin 500 evin yıllık tüketimi kadar su tasarrufunda bulunduk" diye konuştu.



Üçüncü havalimanının çevreyle ilgili ekibinde 31 kişinin çalıştığını ve bunun 7'sinin de kuş bilimcisi olduğunu anlatan Özeren, sadece bu rakamın bile çevreye duyarlılıklarının somut göstergesi olduğunu dile getirdi.