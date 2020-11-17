CEVİZLİBAĞ METROBÜSTE AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK
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CEVİZLİBAĞ METROBÜSTE AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK

17.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:17
CEVİZLİBAĞ METROBÜSTE AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA Cevizlibağ metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA 

Cevizlibağ metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. 

Cevizlibağ Metrobüs durağı ile metrobüsü tramvay durağına bağlayan üst geçitte yoğunluk oluştu. Kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Yolculardan Mustafa Eraydın, "Sosyal mesafeye metrobüslerde uyulmuyor. Denetimler yapılması gerekiyor. Metrobüsler çok kalabalık mecbur olmasam kullanmam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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