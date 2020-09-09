CEVİZLİBAĞ METROBÜSLERDE İŞ ÇIKIŞI YOĞUNLUK
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CEVİZLİBAĞ METROBÜSLERDE İŞ ÇIKIŞI YOĞUNLUK

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde iş çıkışı yoğunluk yaşandı.

CEVİZLİBAĞ METROBÜSLERDE İŞ ÇIKIŞI YOĞUNLUK
09.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:28

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde iş çıkışı yoğunluk yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde yoğunluğu yaşandı. Metrobüs ve tramvay duraklarını birbirine bağlayan üst geçitte de kalabalık oluştu. Yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında ve duraklara çıkan üst geçitte sosyal mesafe kuralına uyulmadı. 

Kaynak: DHA

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