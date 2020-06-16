Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam yoğunluğu
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Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam yoğunluğu

CEVİZLİBAĞ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.

Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam yoğunluğu
16.06.2020 21:04 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:21
CEVİZLİBAĞ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Duraklardaki yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Pandemi sürecinde özellikle iş çıkış saatinde bazı metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs ve tramvay durağında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Kabataş Cevizlibağ tramvay hattında ise araçların içinde kalabalık oluştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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