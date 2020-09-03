CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
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CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde insan yoğunluğu yaşandı.

03.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:29

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde insan yoğunluğu yaşandı.

Cevizlibağ'da akşam saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs ve tramvay duraklarını birbirine bağlayan üst geçitte de kalabalık oluştu. Kalabalığın sosyal mesafeye uymadığı görülürken bazı vatandaşlar ise maske takmadı. Metrobüsten inen Şaban Saç "Otobüsler sosyal mesafe kurallarına uyuyor ama metrobüslerde kurallara uyulmuyor. Metrobüsler çok kalabalık kurallara uyulması lazım, böyle devam ederse virüsün önüne geçemezler" diye konuştu.

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

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