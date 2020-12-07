Cevizlibağ metrobüs durağında aynı manzara
07.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:01
KORONAVİRÜS vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor.
KORONAVİRÜS vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor. İş çıkış saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
- İstanbul
Cevizlibağ Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı. Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Koronavirüs kısıtlamasının bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı