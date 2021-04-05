CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK; "ÜST ÜSTE GELDİK"
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CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK; "ÜST ÜSTE GELDİK"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK; 'ÜST ÜSTE GELDİK'

İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde trafik yüzde 74 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde trafik yüzde 74 seviyelerine ulaştı. Toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşurken vatandaşlar kalabalıktan dert yandı.

Toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da sabah saatlerinde vatandaşlar işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken duraklarda yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ 'da birçok yolcu ayakta yolculuk ettiğini söylerken, bazı yolcular seferlerin arttırılması gerektiğini, bazıları ise salgın sırasında bu kalabalığın süreci olumsuz etkilediğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında ise trafik yoğunluğunun yüzde 74 seviyesine ulaştığı görüldü.

VATANDAŞ KALABALIKTAN DERT YANDI

Metrobüsteki kalabalıktan dert yanan Ümit Tekbaş, 'Gerçekten büyük rezalet. Metroya, metrobüse, tramvaya bu toplu taşımalara neden ceza kesilmiyor' Üst üste geldik. Her gün metrobüs kullanıyorum. Resmen rezalet. İstanbul'da virüs var ya hani, bunların sayesinde tavan yapacak" dedi.

"ÜST ÜSTE, SIRT SIRTA GELDİK"

Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Suat şakrak, "Kalabalık ne kelime, üst üsteydik sırt sırtaydık. Çok beter geldik. Sıkışık yani herkes üst üste. Rahat yolculuk yapamadık. Hafta içi her gün kullanıyorum. Ne olacak böyle bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Salgın da var dikkat etmeye çalışıyoruz ama bakalım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Cevdet Cengiz ise, "Benim durağım ilk durak olduğu için oturarak geliyorum ben ama çok kalabalık. Pandemi diyorlar ama hikaye hepsi. Tedbirler boşuna yani. Her gün kullanıyorum mecbur ama bu şekilde yani. Bu kalabalıkla bu iş yürümez. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK; 'ÜST ÜSTE GELDİK'
CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK; 'ÜST ÜSTE GELDİK'
CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK; 'ÜST ÜSTE GELDİK'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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