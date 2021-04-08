CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk yüzde 66'a ulaştı
Haber-Kamera Hasan YILDIRIM- Özgür EREN İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Cevizlibağ metrobüs üst geçidini kullanan bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altına sığındı. Öte yandan yağışla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.50'de yoğunluk yüzde 66'a ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı