CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
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CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarında ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarında ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Sabah işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığını söyleyen Suat Şaklak, "Korona olmaktan korkuyorum ama işe gitmek zorundayım" dedi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ yoğunluğun yaşandığı yerlerden biriydi. Toplu ulaşım araçlarından inenlerin, üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Yoğunluğun yaşandığı Cevizlibağ'da metrobüsten inen Murat Danacihan, "Cevizlibağ tıklım tıklım, metro zamanında gelmiyor. İnsanların haline bakın. Burası her gün böyle. Bu şartlar altında virüsü yenemeyiz. Her gün bir sürü insanlar ölüyor" dedi.

"ÇOK ZORLANIYORUZ"

İşe gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlardan Suat Şaklak, "Sosyal mesafe kuralına uymamız mümkün olmuyor. Çünkü sırt sırta üst üste gidiyoruz. Mesai saatlerinde çok daha yoğun oluyor. Çok zorlanıyoruz. Toplu ulaşımlara belli sayıda kişi alınmalı. Yoksa bu şekilde olmaz. Başka çarem yok toplu taşıma araçlarını kullanmak zorundayım. Korona olmaktan korkuyorum ama işe gitmek zorundayım" diye konuştu. Yasemin Yıldız ise "Sosyal mesafe kuralına çok fazla uyamıyoruz. Aynı zamanda seferler de azaltılmış. Ben elimden geldiğince maskeye dikkat ediyorum. Ama başka bir tedbir alamıyorum" ifadelerini kullandı.

CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI
CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK İSYANI - Haberler
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