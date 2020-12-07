CEVİZLİBAĞ'DA METROBÜS VE TRAMVAYLARDA YOĞUNLUK
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CEVİZLİBAĞ'DA METROBÜS VE TRAMVAYLARDA YOĞUNLUK

07.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:19
CEVİZLİBAĞ'DA METROBÜS VE TRAMVAYLARDA YOĞUNLUK

Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvayda yoğunluk yaşanırken, otobüslerin ve otobüs duraklarının sakin olduğu görüldü.

Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvayda yoğunluk yaşanırken, otobüslerin ve otobüs duraklarının sakin olduğu görüldü. Cevizlibağ'da ayrıca trafikte de yoğunluk yaşandı.

Yolcular tramvay kalabalığından şikayet ederken, metrobüsün de sefer sayılarının artırılmasını istedi. Cevizlibağ metrobüs ve tramvay durağında bekleyenlerin kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kurallarına da uymadığı görüldü. Metrobüs yolcusu olan Fatih Tunç, "Tramvayla geldim, Altunizade'ye gidiyorum, her yer kalabalık şu anda. Bana kalırsa seferler artırılsın yoksa bu insanların önüne geçemezler" dedi. Otobüste işe giden Nermin Kaya, "Otobüsle geldim, çok kalabalık değildi. Sanki insanlarda bir çekingenlik başlamış gibi, gayet iyiydi" diye konuştu. İşe gitmek için metrobüs ve tramvay kullanan Kenan Batur, "Akşam iş çıkışında tramvaylar bir çözüm var mı tramvay için bilmiyorum, metrobüsün seferi artırılır da tramvayda ne yapacaklar? Tramvayda çok mağdur oluyoruz. Akşam iş çıkışında 7'ye kaldık mı kalabalık geliyoruz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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