CEVİZLİBAĞ'DA METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK

TOPLU taşıma duraklarında 17 günlük tam kapanma sürecine saatler kala Cevizlibağ, metrobüs durağında yoğunluk oluştu.

TOPLU taşıma duraklarında 17 günlük tam kapanma sürecine saatler kala Cevizlibağ, metrobüs durağında yoğunluk oluştu.

Tam kapanma sürecine saatler kala, işlerinden evlerine dönen toplu taşıma araçlarını kullananlar duraklarda yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için zor anlar yaşadı.

'VİRÜSÜN ANA MERKEZİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIDIR'

Toplu taşıma aracını kullanan Süleyman Dura, "İstanbul'un metro ve tramvay seferleri çok azaldı. O yüzden çok kalabalık. Virüs buralardan yayılıyor. Hiçbir yere gidilmiyor. Seferleri azalttılar 10 dakikada bir araç geliyor normalde 3 dakikada bir gelmesi lazım. Virüsün ana merkezi toplu taşıma araçlarıdır. Felaket bir yoğunluk var. Bindiğime pişman oldum. "dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı