CEVİZLİBAĞ'DA KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA DURAKLARDA YOĞUNLUK
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CEVİZLİBAĞ'DA KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA DURAKLARDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında kısıtlamaya dakikalar kala adeta izdiham yaşandı.

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Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında kısıtlamaya dakikalar kala adeta izdiham yaşandı. Özellikle metrobüs durağında otobüs bekleyen büyük bir kalabalık olduğu görüldü. Tramvay ve metrobüslerin içinde de yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından alınan kararları açıklamış, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00 itibariyle başlayacağını duyurmuştu. Bugün kısıtlamaya dakikalar kala özellikle Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ metrobüs durağına yanaşan otobüslerin içlerinin tamamen dolu olduğu görüldü. Tramvay durağında ve trenlerin içinde de kalabalık oluştu.

İNSANLAR ÜST ÜSTE GİDİYOR

Tramvaydan inen Mehmet Yıldırım, Her gün özellikle bu saatlerde yoğunluk oluyor. Tramvay seferleri mi az, yoğunluk mu çok bilmiyorum ama insanlar üst üste gidiyor. Bu koşullar altında pandeminin biteceğini sanmıyorum. Şu anda baktığınızda görüyorsunuz tramvay durağı ve araçların içinde insanlar üst üste. Az önce durakta kavga çıktı. diye konuştu.

CEVİZLİBAĞ'DA KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA DURAKLARDA YOĞUNLUK
CEVİZLİBAĞ'DA KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA DURAKLARDA YOĞUNLUK
CEVİZLİBAĞ'DA KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA DURAKLARDA YOĞUNLUK
CEVİZLİBAĞ'DA KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA DURAKLARDA YOĞUNLUK
CEVİZLİBAĞ'DA KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA DURAKLARDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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