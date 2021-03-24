Cevizlibağ'da kar yağışı

İSTANBUL'da sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı öğle saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü. Cevizlibağ metrobüs üst geçidinde kar yağışına yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Bazı vatandaşların ise tedbirli oldukları ve şemsiye kullandıkları gözlendi. Kimi vatandaşlarda yağan kar yağışından etkilenmemek için durakların altında bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı