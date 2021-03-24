Cevizlibağ'da kar yağışı
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Cevizlibağ'da kar yağışı

24.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:03
Cevizlibağ'da kar yağışı

İSTANBUL'da sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı öğle saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı öğle saatlerinde de etkisini sürdürüyor. 

İstanbul'da meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü. Cevizlibağ metrobüs üst geçidinde kar yağışına yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Bazı vatandaşların ise tedbirli oldukları ve şemsiye kullandıkları gözlendi. Kimi vatandaşlarda yağan kar yağışından etkilenmemek için durakların altında bekledi. 


Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı
Cevizlibağ'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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