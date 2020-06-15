Cevizli köyünde korkutan yangın
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Cevizli köyünde korkutan yangın

Cevizli köyünde korkutan yangın Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Cevizli köyünde elektrik kontağından çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

15.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:58

Cevizli köyünde korkutan yangın

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Cevizli köyünde elektrik kontağından çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu bir mahalle adeta kül olmaktan kurtarıldı.

Uzundere ilçesi Cevizli köyünde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında Yusuf Öcan ve Ahmet Dağ'a ait 2 ev ahir merek ve köyde metruk bir bina yanarak kül oldu. Yangın mahallenin tamamına sıçramadan Uzundere, Tortum ve Yusufeli itfaiyelerinin yoğun çabalarıyla güçlükle söndürülebildi. Yangının gündüz olması olası can kaybını önledi.

Cevizli köyünde korkutan yangın

Kaynak: İHA

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