Ceviz Üreticileri Dünya Markası Olmak İçin Bir Araya Geldiler

Ceviz üreticileri dünya markası olmak için bir araya geldiler

Bir araya gelen ceviz üreticileri ceviz sektörünün geleceğini konuştular

KOCAELİ - Özel bir ceviz çiftliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen ceviz yetiştiricileri, yaşadıkları sorunların giderilmesi ve ceviz üretiminin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmaları konuştular.

Türkiye'de son dönmelerde büyük gelişme gösteren ceviz yetiştiriciliği sektörü, İstanbul'da bir araya geldi. Sarıyer'de özel bir ceviz üretim çiftliğinin öncülüğünde düzenlenen "Ceviz İçin Beraberiz" seminerinde ceviz üretimi, ticaret ve makineleşmede yaşadıkları problemler, üretiminin geliştirilmesi için kullanılabilecek yöntemler konuşuldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından gelen yaklaşık 150 üreticinin katıldığı seminer, ceviz üreticisi bir firmanın yetkilisi Aycan Kemaloğlu'nun sunumuyla gerçekleşti. Türkiye'de ceviz üretiminin durumu, ceviz ticaretinde Türkiye piyasasının durumu ve yaşanan problemler hakkında bilgiler aktaran Kemaloğlu, üreticilerin yaşadığı sorunların çözümü için diğer katılımcıların da önerilerini dinledi.

Türkiye'de ceviz üretiminin giderek geliştiğinin ve dünyada öncü bir konuma gelindiğinin vurgulandığı seminerde, katılımcılar birlik olmak için bir dizi karar aldı. Sorunlarının çözümü için resmi bir kuruluş altında toplanmaları gerektiğini söyleyen katılımcılar, bir dernek kurmak için çalışma başlatılması konusunda karar aldılar. Kurulacak dernekle yaşadıkları sorunların daha rahat bir şekilde giderilebileceğini söyleyen ceviz yetiştiricileri, ceviz üretimi için önemli adımların atıldığı semineri düzenleyen firma yetkililerine teşekkür ettiler.

Türkiye genelindeki ceviz üreticilerinin sorunlarını çözmek, ileride yaşayacakları sorunlar için birlik olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen ev sahibi firma yetkilisi Aycan Kemaloğlu, "Bildiğiniz gibi cevizde dışa bağlı bir ülkeyiz. Tükettiğimiz cevizin yüzde 50'sini dış ülkelerden ithalat eden bir ülkeyiz. Son birkaç yıldır Türkiye'de ceviz adına güzel işler yapılıyor. Devletin de verdiği desteklerle ile büyük yatırımlar yapılmakta ve sezonun son döneminde marketlerimizde, pazarlarda yerli ceviz görebiliyoruz. Bu da güzel bir gelişme bizim için. İnşallah bu yatırımların sonunda pazarlarda yerli cevizi daha fazla görebilme imkanı bulabileceğiz. Ancak biz ceviz üreticilerinin belli sorunları var. Bu problemlerimiz ortak. Burada bir araya gelerek bu sorunlarımızı konuşuyoruz. Maliyetlerimizi düşürmek için makineleşmenin, sanayileşmenin önemini anlatıyoruz. İleride neler yapabiliriz, kuracağımız bir birlikle nasıl güç sağlarız, bunları konuşuyoruz. Yaklaşık olarak 145 üreticimiz bugün düzenlenen toplantımıza katıldı. Bu seminerimize katılan herkes kendi sorunlarını anlatabiliyor. Burada bir paylaşım olduğu için tatmin söz konusu oluyor" dedi.

Düzenlenen seminer için Bursa'nın Yenişehir ilçesinden geldiğini söyleyen Yusuf Yormazoğlu, seminerde sorunlarını paylaşabilme imkanı bulduklarının belirterek, "Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık bin 500 dönüm kadar ceviz bahçemiz var. Bu işte gelişmek, bilgi almak istiyorum. Sağ olsunlar böyle bir etkinliği organize ettiler, bizler de geldik. Profesyonel ceviz üreticiliği Türkiye için yeni bir sektör. Şu an üreticiler ve ceviz yetiştiricileri sektörü öğrenme aşamasında. Ama yaklaşık bir beş yıl sonra belli bir birikim noktasına geleceğiz. Dolayısıyla üreticiler tam anlamıyla organize olmuş ve birlik haline gelmiş değiller. Bugün buradan bu birliğin başlangıcını oluşturmuş durumdayız. Bugün burada olmamızın esas sebeplerinden birisi de buydu. Anladığım kadarıyla katılımcı arkadaşların da bu konuda ciddi bir iradeleri var. Umuyorum ki bu ceviz topluluğunun sonunda bir birlik oluşacaktır" diye konuştu.

Ceviz üreticilerinin ortak kararıyla birçok kararın alındığı ve yaşanan problemler için üretilebilecek çözümlerin konuşulduğu seminer, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.