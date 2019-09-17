Ceviz toplarken düşen adam ölümden döndü

17.09.2019 17:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi yaralandı.



Olay Karakadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 51 yaşındaki Mehmet Kaya Ş, ceviz ağacına çıkarak ceviz toplamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden adam metrelerce yükseklikten düştü. Yaralanan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA