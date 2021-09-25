ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesinde çıktığı ceviz ağacında mahsur kalan Ş.D(72)itfaiye ve Afad ekipleri kurtardı.

Olay akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.D(72) ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Yaşlı kadının ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri Ş.D isimli yaşlı kadını uzun süren çalışma sonucunda kurtararak aşağıya indirdi. Ekiplerin başarılı çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı. - ZONGULDAK