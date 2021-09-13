Ceviz rekoltesindeki düşüş orcik fiyatlarını yükselti

Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden olan orcik, bu sene ceviz rekoltesinin düşük olmasından dolayı cep yakıyor.

Elazığ'ın tarihini yansıtan en önemli alışveriş merkezlerinden Kapalı Çarşı, şehre gelen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Yöresel lezzetlerin tezgahları süslediği kapalı çarşıda, kenti ziyaret eden misafirlerin vazgeçilmez tercihlerinin başında orcik geliyor. Ancak bu sene Elazığ'da ceviz rekoltesinin düşük olmasından dolayı orcik fiyatları cep yakıyor.

Ceviz fiyatlarındaki artıştan dolayı orciğin fiyatının da yükselttiğini ifade eden Kapalı Çarşı esnafı Ömer Çetin, "Fiyatlardaki artışın en önemli sebebi ceviz ağaçlarındaki hastalık ve kuraklık. Fiyatlarda gecen seneye kıyasla yüzde 50-60 bir yükselme söz konusu. Çünkü hastalıklar verimde yüzde 60-70 arası bir düşüş meydana getirdi. Ceviz bulmak zor olduğu için fiyatlar yükseldi. Bu durum aynı zamanda orciğe de yansıdı. Orcik cevizden yapıldığı için orciklerde de yüzde 10-15 arası fiyat yükselmesi meydana geldi. Fabrika yapımları doğal olanlar kadar yükselmedi ama genel olarak yüklemse meydana geldi diyebiliriz" dedi. - ELAZIĞ