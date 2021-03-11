Ceviz kabukları geçim kaynağı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ceviz kabukları geçim kaynağı oldu

11.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:56
Ceviz kabukları geçim kaynağı oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Doğan Pala'nın amatörce başladığı süs eşyası merakı geçim kaynağı oldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Doğan Pala'nın amatörce başladığı süs eşyası merakı geçim kaynağı oldu.

Ceviz kabuklarından süs eşyası yapan Pala, cevizin ünlü olduğunu ve her alanda kullanıldığını söyledi.

Ceviz kabuklarını işleyerek anahtarlık sandık, gemi ve kuş yapan Pala, "Amatörce başladım ama şimdi ilçede profesyonelce çalışmalar yapıyorum. Kaldırım üzerinde anahtarlık yaparken insanlar benimle dalga geçmişti" dedi.

Kaldırımda tasarladığı ürünlerle çocuğuna beyaz eşya aldığını anlatan Pala, "Amatörce çalışmaya başladığım dönemlerde çocuğuma beyaz eşya aldım. Koşumunda destekleriyle taksit taksit ödedim. Sonrasında ise ceviz kabuklarından süs eşyası yapımlarını geliştirdim. Araba süsleri, buzdolabı süsü, gemi süsleri derken çeşidimizi çoğalttık" diye konuştu.

Meslek Liselerinde eğitim verilmesini istiyor

Kaman ilçesinde amatör başladığı süs eşyası yapımı işinin meslek liselerince değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Pala, "Yaptığım ürünleri, meslek liseleri ya da dekorasyonla uğraşan kişilerin geliştirmesi. İnanıyorum ki işler çoğaldığında da her eve gelir kaynağı olarak döner" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Ceviz kabukları geçim kaynağı oldu
Ceviz kabukları geçim kaynağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Hakan Yılmaz Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceviz kabukları geçim kaynağı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:07:15. #1.16#
title