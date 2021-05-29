Ceviz ithalatının yerli üretim sayesinde 2023'te bitirilmesi hedefleniyor
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Ceviz ithalatının yerli üretim sayesinde 2023'te bitirilmesi hedefleniyor

Ceviz ithalatının yerli üretim sayesinde 2023'te bitirilmesi hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, ülkede tüketilen cevizin yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğini belirterek, 2023'te yerli üretimi artırarak ithalatı sıfırlamak istediklerini bildirdi.

BEKİR BEKTAŞ - Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, ülkede tüketilen cevizin yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğini belirterek, 2023'te yerli üretimi artırarak ithalatı sıfırlamak istediklerini bildirdi.

Yüzer, AA muhabirine, orman teşkilatı olarak bir yandan ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini, bir yandan da orman köylülerini bulunduğu yerde kalkındırarak gelir seviyelerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Bu çalışmalardan birinin de ceviz yetiştiriciliği olduğunu aktaran Yüzer, kırsal kesimdeki insanlara çok düşük bedelle arazi tahsisi yapıldığını, ceviz üretmeleri için teşvikler verildiğini ifade etti.

"Tüketilen ürünlerin yerli kaynaklarımızdan olmasını arzu ediyoruz"

Bozuk orman alanlarında da ceviz yetiştiriciliğine ağırlık verildiğini aktaran Yüzer, şunları kaydetti:

"Ceviz üretiminde dünyada dördüncü sırada olmamıza rağmen ithal etmekteyiz. Çalışmalarımızla dövizin dışarıya gitmesini engellemek istiyoruz. Tüketilen ürünlerin yerli kaynaklarımızdan olmasını arzu ediyoruz. Ülkemizde tüketilen cevizin yüzde 80'i Türkiye'de üretiliyor. Hedefimiz 2023 sonu geldiğinde ceviz ithalatını sıfırlamak. Mevcut ceviz ağacı varlıklarına baktığımızda bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz."

"Yerli ırklarımızın üretiminin artırılması yönünde çağrıda bulunuyoruz"

Yüzer, cevizde çok farklı çeşitler bulunduğunu, üreticilerin birim alanda en fazla ürünü alabileceği çeşidi dikmek istediğini dile getirdi.

Son zamanlarda yabancı ırkların üretiminin de arttığına işaret eden Yüzer, "Yerli ırklarımızın tadı ve lezzeti bir başka. Birim alandan daha fazla üretim yapmak için yabancı ırklar tercih ediliyor ama yerli ırklarımızın üretiminin artırılması yönünde çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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