Ceviz işleme tesisinin deposu ve makineler, alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceviz işleme tesisinin deposu ve makineler, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Ceviz işleme tesisinin deposu ve makineler, alev alev yandı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ceviz işleme tesisinin deposunda, elektrik panosundan yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ceviz işleme tesisinin deposunda, elektrik panosundan yangın çıktı. Alevlerin sardığı tarım makineleri ile depo kullanılamaz hale geldi.

Süleymanpaşa'ya bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'ndeki ceviz işleme tesisinde, tarım aletlerinin de bulunduğu depoda bu sabah yangın başladı. Elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede depoyu sardı. Çalışanlar, yangına hemen müdahale etmeye başlarken, itfaiyeye de haber verildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Tarım aletleri, ilaçlama makineleri, sulama malzemeleri ile 5 bin boş ceviz çuvalı yanarken, depo da kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


Ceviz işleme tesisinin deposu ve makineler, alev alev yandı

Ceviz işleme tesisinin deposu ve makineler, alev alev yandı

Ceviz işleme tesisinin deposu ve makineler, alev alev yandı

Ceviz işleme tesisinin deposu ve makineler, alev alev yandı

Ceviz işleme tesisinin deposu ve makineler, alev alev yandı

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title