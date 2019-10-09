Ceviz hasadından dönerken traktör devrildi: 6 yaralı

Ceviz hasadından dönerken traktör devrildi: 6 yaralı

Malatya'da, ceviz hasadından dönerken traktör devrilmesi 6 işçi yaralandı.

09.10.2019 17:18
Ceviz hasadından dönerken traktör devrildi: 6 yaralı

Malatya'da, ceviz hasadından dönerken traktör devrilmesi 6 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi Sorhun mevkinde meydana geldi. Ceviz hasadından dönerken, Nazmi Coşkun idaresindeki 44 HV 443 plakalı traktör, iddiaya göre dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu devrildi. Kazada, sürücü Nazmi Coşkun, Ali ve Fadime Yiğit ile Feride, Şevki ve Özge Coşkun yaralandı.


Yaralıların ilçe devlet hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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