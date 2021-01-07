Ceviz çuvallarında 100 kilo eroin ele geçti
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Ceviz çuvallarında 100 kilo eroin ele geçti

07.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:58
Ceviz çuvallarında 100 kilo eroin ele geçti

MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı yolcu minibüsünde, ceviz çuvalları içerisine gizlenmiş 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı yolcu minibüsünde, ceviz çuvalları içerisine gizlenmiş 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine doğu illerinden geldiği tahmin edilen ve plakası açıklanmayan yolcu minibüsü kent girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, ceviz çuvalları içerisine gizlenmiş paket halinde 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçta bulunan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Kimliği açıklanmayan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.


Ceviz çuvallarında 100 kilo eroin ele geçti
Ceviz çuvallarında 100 kilo eroin ele geçti
Ceviz çuvallarında 100 kilo eroin ele geçti
Ceviz çuvallarında 100 kilo eroin ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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